Le Centre Culturel Algérien a le plaisir de vous inviter à une conférence intitulée Saisissons nos droits qui sera animée par L'organisme Justice Femme qui aura lieu le samedi 25 mars à 14h. L'organisme Justice Femme effectue une tournée dans le cadre du cycle de conférence «Saisissons nos droits ».

La conférence a pour objectif de sensibiliser les membres de la communauté aux outils juridiques et administratifs à leurs dispositions ainsi que de former des citoyennes et des citoyens engagéEs agissant en toute connaissance de leurs droits et de leurs libertés fondamentaux.

Des intervenants de la société civile, des avocats et des représentants de la SPVM seront présents pour répondre aux questions de l’audience.

Public cible : Ouverte à toutes et à tous.

Lieu : Siège du CCA situé au 2348, Jean Talon Est, Bureau 307 (3ème étage), Montréal (Québec) H2E 1V7. Métro: Iberville.

Inscription obligatoire en envoyant un courriel à info@ccacanada.org .

Date et heures : Samedi 25 mars à 14h

Justice Femme est un organisme à but non lucratif voué à la défense et la promotion des droits des femmes. Sa mission est de lutter contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes issues de la diversité au sein des différentes sphères de la société.

Au plaisir de vous accueillir