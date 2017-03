Changement d’heure le 12 mars. Et votre horloge biologique?

Au Canada, on change l’heure deux fois par année. On passe à l’heure d’hiver dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016. On recule l’heure d’une heure à 2h du matin pour revenir à l’heure normale de l’Est.

Au printemps, on passera à l’heure avancée de l’Est (heure d’été) dans la nuit du 11 au 12 mars 2017.

Deux à trois jours sont parfois nécessaires pour que le corps s’ajuste au changement d’heure. Vous avez de la difficulté à sortir du lit le matin? Normal! Voici nos 6 trucs pour faciliter votre adaptation au changement d’heure.

Pourquoi changer d’heure?

C’est pendant le Première Guerre mondiale, en 1918, que la Chambre des Communes du Canada a décrété le passage à l’heure avancée au printemps afin de maximiser les heures d’ensoleillement.

La loi québécoise concernant le changement d’heure a quant à elle été appliquée en 1924. Comme les municipalités décidaient de la date du changement d’heure, elles ne la fixaient pas toutes la même journée ce qui créait des situations insolites. Ainsi, en septembre 1929, on comptait une heure de différence entre Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques semaines!

Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on recule l’heure d’une heure (retour à l’heure normale de l’Est) lors du 1er dimanche de novembre et on avance l’heure d’une heure (heure avancée de l’Est ou heure d’été) lors du 2e dimanche de mars.

Cette règle s’applique partout au Canada sauf dans certains secteurs de la Colombie-Britannique, en Saskatchewan (qui n’a jamais changé d’heure) et à l’île Southampton au Nunavut.

Sécurité et santé

À chaque changement d’heure, les services de protection contre les incendies demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles, si nécessaire. N’hésitez pas à suivre cette recommandation qui peut sauver des vies!

Et notez aussi que le changement d’heure nécessite une adaptation de deux à trois jours de votre horloge biologique et qu’il n’est pas sans effet sur notre santé, notamment chez les plus jeunes.

Atlas.Mtl