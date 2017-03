CANADA: DEUX “CONSULATS MOBILES” À TORONTO ET À QUÉBEC AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE

Le consulat général du Maroc à Montréal dépêche deux “consulats mobiles” les 1er et 2 avril à Toronto et les 6 et 7 mai à Québec, dans le cadre d’une démarche de proximité et de rapprochement de l’administration des membres de la communauté marocaine établie au Canada.

Cette opération, qui s’inscrit en droite ligne des Hautes directives du roi Mohammed VI pour la promotion de l’action consulaire, en vue de mieux répondre aux attentes des ressortissants marocains établis à l’étranger, vient aussi concrétiser la politique d’ouverture sur la communauté marocaine établie au Canada, indique-t-on auprès du consulat général. Elle vise également, selon les responsables du consulat général, à rapprocher l’administration des membres de la communauté, à leur éviter les tracas du déplacement et à leur faciliter l’accomplissement, tout près de leurs lieux de résidence, des démarches consulaires et administratives liées notamment à la carte nationale d’identité électronique (CNIE), au passeport biométrique, à l’état civil et au notariat, outre l’immatriculation au consulat, précise-t-on de même source.

Ces consulats mobiles ont également pour objectif d’améliorer la qualité et d’assurer une plus grande flexibilité et optimisation des prestations consulaires. Il s’agit aussi de simplifier toutes les procédures administratives aux Marocains résidant au Canada, notamment à Toronto et à Québec. Lors de ces deux opérations, le personnel du consulat général sera accompagné des directeurs régionaux des institutions bancaires marocaines (Banque populaire, BMCE Bank et Attijariwafa Bank) qui saisiront l’occasion pour informer les Marocains du Canada des avantages mis à leur disposition, notamment en termes de transfert d’argent et d’épargne.

Par Le360 (avec MAP)