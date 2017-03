5 astuces pour protéger votre appareil mobile

Votre appareil mobile vous permet de conserver une foule de données et de souvenirs. Mais saviez-vous que votre appareil mobile contient probablement autant de renseignements personnels que votre ordinateur?

Comme nous les utilisons à tous les jours, dans des endroits publics et que la majorité des applications peuvent s’ouvrir sans mot de passe, les appareils mobiles sont de plus en plus la cible des fraudeurs. Des menaces comme le vol d’identité et la surveillance malveillante planent désormais sur l’utilisateur d’un appareil mobile.

Adoptez ces 5 bonnes pratiques pour protéger vos renseignements personnels et préserver le contenu de votre appareil mobile.

1. Activer le verrouillage automatique de votre appareil

Afin d’éviter qu’un malfaiteur prenne le contrôle de vos courriels, de votre identité sur les médias sociaux, de votre carnet d’adresses, etc. Assurez-vous que votre appareil exige un code de déverrouillage après 5 minutes d’inactivité. Vous pouvez :

Activer l’authentification par empreinte digitale

Choisir un code robuste : Évitez les séquences simples ou faciles à saisir sur le clavier comme 1234, 2580 (ligne droite) et 1379 (4 coins). Vous pourriez également envisager d’activer la fonction permettant la saisie d’un code complexe. iOS et Android le permettent. Consultez votre fournisseur de service mobile. Ne conservez pas vos mots de passe dans une application de prise de note.

2. Effectuer les mises à jour des applications et du système

Tout comme un ordinateur, votre appareil mobile doit régulièrement être mis à jour pour assurer sa sécurité et son bon fonctionnement.

Configurez la mise à jour automatique de votre appareil et de vos applications.

Téléchargez un logiciel de sécurité mobile. Certains sont gratuits.

3. Profiter de la connectivité sans fil avec discernement

Évitez les achats en ligne, les transactions financières et l’échange d’information confidentielle lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil public. Des pirates pourraient intercepter vos informations.

Connectez votre appareil à un réseau sécurisé connu exigeant un mot de passe.

OU

Utilisez le réseau de données cellulaires de votre appareil.

4. Télécharger uniquement des applications reconnues

Les magasins d’applications mobiles offrent une grande quantité de logiciels. Attention! On y retrouve des applications malveillantes. Favorisez les magasins officiels comme l’App Store de Apple et Google Play.

Avant de procéder au téléchargement d’une application, posez-vous ces questions :

Combien de personnes l’ont téléchargée avant moi?

Des commentaires d’utilisateurs peuvent-ils me guider quant à la qualité de l’application?

Quelles autorisations exige-t-elle? Dans le doute, mieux vaut choisir une autre application.

5. Prévoir la perte ou le vol de votre appareil

En plus de mettre en péril les renseignements personnels qu’il contient, perdre son appareil mobile, c’est aussi perdre une foule de données et de souvenirs.

Effectuez régulièrement des sauvegardes de votre appareil sur votre ordinateur personnel ou sur le Cloud.

Inscrivez votre appareil à un système de localisation à distance.

Activez l’effacement des données de l’appareil à distance, dans l’éventualité où la perte serait définitive.

Avant de le vendre ou de le faire réparer, effectuez une sauvegarde de votre appareil mobile sur votre ordinateur personnel ou sur le Cloud et effacez l’ensemble de son contenu. Vous pourrez réintroduire vos données lorsque vous récupérerez votre appareil.

Si vous possédez une carte mémoire externe (sur Android), aussi appelée, carte SD, retirez la carte avant de le vendre ou de le faire réparer, et renseignez-vous sur les moyens de chiffrer les données qu’elle contient pour les rendre illisibles sans mot de passe.

Pour configurer la sécurité de votre appareil mobile, consultez le manuel d’utilisation ou communiquez avec le service à la clientèle de votre fournisseur de service mobile.

Source: jegardecapourmoi.com