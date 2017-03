375ème de Montréal. Les incontournables

Près de 200 événements – spectacles, installations, activités familiales – auront lieu pour souligner, tout au long de l’année 2017, le 375e anniversaire de la métropole. Impossible de les nommer tous, il y en aura pour tous les goûts, mais en voici quelques uns que vous ne devriez rater sous aucun prétexte.

Les hivernales

Il est peut-être un peu tard pour Les Hivernales – 11 rendez-vous extérieurs et sportifs – qui donnent le coup d’envoi des célébrations du 375e dès janvier. Parmi les activités : Barbegazi, une course à obstacles en plein centre-ville, une course de boîtes à savon sur la rue Saint-Denis, ou encore une édition spéciale du festival annuel de musique électronique Igloofest.Mais rattrapez-vous avec la suite.

Un opéra musical inspiré de Pink Floyd

À partir du 11 mars sera présenté «Another brick in the wall», une adaptation de l’oeuvre de Pink Floyd mise en scène par Dominic Champagne pour l’Opéra de Montréal. The wall, à la fois un album (1979) et un film (1982), est un drame psychologique inspiré de la vie du musicien Roger Waters.

L’illumination du pont Jacques-Cartier

Le 17 mai 2017, jour même du 375e anniversaire de Montréal, le pont Jacques-Cartier s’illuminera dans le cadre d’un projet d’art numérique interactif intitulé Connexions vivantes. Les données recueillies en temps réel permettront de rythmer les couleurs du pont. Le projet multidisciplinaire, pensé par le studio de divertissement multimédia Moment Factory, s’échelonnera sur 10 ans.

Des marionnettes géantes

Les 19, 20 et 21 mai, des marionnettes géantes (jusqu’à 12 m de haut), spécialement conçues pour le 375e par la compagnie française Royal de luxe, marcheront dans les rues de Montréal. Trois marionnettes vont « vivre » dans la métropole, manger et dormir dans la rue. Les marionnettes de l’entreprise originaire de Nantes ont déjà parcouru les rues de Londres, Berlin et Guadalajara, au Mexique, notamment.

Une symphonie montréalaise de l’OSM

Du 31 mai au 2 juin, l’Orchestre symphonique de Montréal présentera la Symphonie montréalaise, fruit de l’association entre le jeune chef d’orchestre et compositeur montréalais Samy Moussa et le studio Moment Factory. Le spectacle sera présenté en clôture de la 11e saison de Kent Nagano à la tête de l’OSM.

Une exposition d’art sur Sherbrooke

Du 29 mai au 27 octobre 2017, une grande exposition d’art public canadien et étranger se tiendra sur 1 km, rue Sherbrooke. La balade pour la paix, un musée à ciel ouvert, conçue par le Musée des beaux-arts de Montréal, soulignera également les 50 ans de l’Expo 67.

Une bande dessinée grand format

À partir d’août et jusqu’en décembre, les Montréalais pourront « lire » Paul à Montréal, une bande dessinée grand format créée par le dessinateur Michel Rabagliati. Douze cases géantes (3,5 m sur 5 m) seront réparties à différents endroits, principalement dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Paul à Montréal sera disposé selon un parcours narratif et interactif qu’on pourra suivre avec un livret.

L’usine de Michel Gondry

Du 1er septembre au 15 octobre, l’usine de films amateurs du cinéaste français Michel Gondry s’installera à Montréal au complexe Dompark, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Le réalisateur mettra à la disposition des visiteurs un studio de cinéma afin qu’ils écrivent et tournent un film en trois heures. L’usine est née à New York en 2008 et a depuis voyagé partout dans le monde, notamment à Sao Paulo, Paris, Moscou et Tokyo.

L’électroparade

Le 2 septembre, une « électroparade » se tiendra dans les rues de Montréal, à l’instar de ce qui se fait à Berlin et à Paris. Des « DJ de renom » d’ici et d’ailleurs y participeront, affirment les organisateurs. L’événement est organisé en partie par le festival de musique électronique MEG.

Atlas.Mtl