Avant première du nouveau vidéo-clip de Leïla Gouchi. «Liyame» ; «ces temps que nous vivons»…

C’est le travail de plusieurs mois d’une équipe artistique chevronnée qui sera couronné le jeudi 23 février 2017 avec la présentation en avant première du nouveau vidéo-clip de l’artiste Leïla Gouchi.

Du contenu du clip, l’équipe n’a rien voulu dévoiler. Sauf le titre, «Liyame», que l’on pourrait traduire par «Ces temps que nous vivons».

On sait aussi que les prise de vue ont été faite au Maroc, en particulier dans les villes de Achkour et Chaouen, villes construite à flanc de montagne, cernées de paysages magnifiques et peuplée de gens de caractère.

On sait enfin que le tournage et le montage ont débuté au début de l’année 2016 et que donc, il a nécessité plus d’un an d’efforts intenses.

Le reste on le découvrira ce 23 février; et pour le grand public, à compter du 28 février, date du lancement officiel de «LIyame».

Atlas.Mtl