Un livre pour mieux comprendre. Les musulmans au Québec, entre stigmatisation et intégration de Radouane Bnou-Nouçaïr

Le livre sera présenté par son auteur le Samedi 17 Décembre 2016 à partir de 16H00 à Dar Al Maghrib à Montréal (515, Rue VIGer Est, Montréal, H2L 2P1). L’initiative est on ne peut plus opportune, tant le vivre ensemble, appelé de tout ses vœux par le Québec, semble difficile à faire prévaloir.

Et pour cause!, L’islam et les musulmans sont aujourd’hui plus que jamais au cœur d’une grande polémique partout en Occident. Les raisons de cette situation sont nombreuses et trouvent souvent leur origine dans l’histoire commune Islam-Occident pleine de conflits.

Les musulmans, par les migrations internationales, se trouvent en nombre de plus en plus croissant dans la plupart des pays occidentaux, tout en y restant minoritaires.

Comment peut-on être musulman en Occident?

Mais la coexistence de cette communauté en Occident est devenue difficile à cause du développement de la stigmatisation sous l’effet de nombreux facteurs qui sont décrits tout au long de l’ouvrage.

Cette situation soulève une inévitable question : peut-on être musulman, aujourd’hui, en Occident?

L’ouvrage «Les musulmans au Québec, entre stigmatisation et intégration» se propose d’explorer les éléments de réponse possibles à cette problématique en se basant sur le cas du Québec.

Les objectifs visés par l’ouvrage

L’essai signé par Radouane Bnou-Nouçaïr vise essentiellement cinq objectifs :

– Contribuer à la réflexion sur les rapports entre les musulmans et la démocratie québécoise;

– Apporter un témoignage sur la situation actuelle des musulmans au Québec;

– Essayer de dégager des pistes de solutions pouvant contribuer à une meilleure intégration des musulmans au Québec pour un « Mieux-vivre ensemble »;

– Proposer des éclairages sur les notions fondamentales de l’islam qui sont mal interprétées non seulement par les non-musulmans mais aussi par certains musulmans;

– Proposer une vision de l’islam et des musulmans différente de celle qui est diffusée par certains médias qui entretiennent la stigmatisation et les amalgames.

Aux sources de la stigmatisation

Le livre comporte trois parties qui fournissent des éléments de réponses à deux questions fondamentales :

1-L’islam est-il compatible avec la démocratie?

2-Peut-on être musulman au Québec?

3- L’impact des conflits internationaux dans la stigmatisation des musulmans.

Il recense ainsi, dans une actualité qui devient histoire contemporaine de la belle province, les éléments générateurs de la stigmatisation des musulmans. Il opère ainsi un retour sur 9 événements qui n’ont semble-t-il pas été suffisamment analysés et expliqués et qui sont, de ce fait vraisemblablement à la source de la stigmatisation au Québec. Il s’agit

– des attentats du 11 sept. 2001;

– de la crise des accommodements raisonnables (2008);

– de la campagne médiatique contre le voile (2012);

– de la campagne médiatique contre l’abattage halal (2012);

– du projet de charte de la laïcité du PQ (2013);

– des attentats terroristes de St-Jean sur Richelieu et Ottawa;

– des programmes de lutte contre la radicalisation;

– de la «diabolisation» des imams, des centres islamiques et des mosquées;

– et de la multiplication des lois sécuritaires : C51, 59, 62.

La question qui fâche

Dans sa deuxième partie l’ouvrage pose la question qui fâche : «L’islam est-il compatible avec les valeurs consensuelles du Québec?»; et il y répond en 7 explications :

– Un rappel des 7 valeurs consensuelles du Québec;

– Une présentation des principaux aspects de l’islam : une foi et une croyance, une culture, une communauté de croyants et un ensemble de rites et de pratiques (les 5 piliers, les fêtes, etc.);

– Des éclairages sur le statut de la femme en islam;

– Un essai de réponse à la question «Le voile est-il prosélytique?»;

– Une réflexion sur Islam et laïcité;

– Quelques considérations sur l’Islam et les droits de l’homme;

– Un lecture de la charia intitulée «Connaitre la Charia pour ne plus la craindre» et quelques informations sur la charia, le droit musulman et les tribunaux occidentaux.

Interférences internationales

Dans sa troisième partie l’ouvrage tente de mesurer l’impact des conflits internationaux sur la stigmatisation des musulmans au Québec. À cet effet il se penche notamment sur :

– Les relations islam-Occident : une longue histoire pleine de conflits;

– La situation actuelle résulterait-elle d’un choc des civilisations?

– L’impact des enjeux du pétrole;

– La croisade américaine contre le terrorisme;

– Le développement de l’islamophobie depuis le 11 sept. 2001;

– Les attentats en Occidents depuis le 11 sept. 2001;

– les médias et l’islam;

– les principaux mouvements extrémistes : fondamentalisme, intégrisme, salafisme, etc.

– La division chiites-sunnites.

Début d’une réflexion

Volontairement vulgarisateur, l’ouvrage de R. Bnou-Nouçaïr peut paraître éclectique dans son contenu. Mais il est surtout à vocation didactique. Et son principal apport réside certainement dans l’introduction qu’il constitue à une nécessaire réflexion. Une réflexion qui devrait mener tout lecteur à repenser les idées préconçues, les préjugés et les fausses représentations.

En ce sens, il est assurément à lire et à relire. Et avant d’entamer la première lecture, il serait plus que judicieux de venir rencontrer l’auteur ce 17 décembre à Dar al Maghrib.

