Élection scolaire partielle le 4 décembre 2016 à Montréal-Nord Voter, c’est décider; ne pas choisir, c’est subir…

Annoncée le 21 octobre dernier par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), une élection partielle aura lieu pour un poste de commissaire de la circonscription no 7 (Montréal-Nord) de la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, le 4 décembre 2016. Parmi les candidats, M. Boubaker Mesbah, qui nous explique ci-après le rôle des commissaires scolaires et l’importance pour les citoyens de participer à ce scrutin.

Dans toute démocratie, être électeur est un droit fondamental, il permet à chaque membre adulte d’une circonscription électorale d’exercer son droit de choisir la ou les personnes qui peuvent le représenter dans tel ou tel aspect de la vie politique, sociale ou administrative. En d’autre terme, l’électeur prend le pouvoir d’un gestionnaire des ressources humaines qui engage une personne à un poste donné…

Pourquoi des élections de commissaires scolaires?

Tout d’abords, c’est une question de Loi. La Loi sur les élections scolaires (1989, c. 36). Cette loi fut sanctionnée le 22 juin 1989 et entrée en vigueur le 1er juillet 1989. Elle encadre le processus d’élections et fournit la réglementation nécessaire à suivre par les candidats intéressés à soumettre leurs candidatures et garantit aux électeurs la liberté du choix des personnes qu’ils veulent élire avec impartialité, intégrité et transparence. Pour autant que ces électeurs s’engagent et fassent valoir leur droit de vote…

Les commissaires scolaires jouent un rôle très important au sein de leur milieu. Élus par les citoyennes et les citoyens, ils déterminent les orientations de la commission scolaire en prenant en considération l’intérêt des élèves, des parents et des électeurs de leur communauté.

Rôle des commissaires scolaires

Comme la commission scolaire constitue un gouvernement local autonome, les commissaires, qui forment ensemble le conseil des commissaires, exercent des responsabilités qui peuvent s’apparenter à celles des conseillers municipaux.

Le commissaire est appelé à statuer notamment sur :

– les orientations et les priorités de la commission scolaire;

– les politiques éducatives et administratives;

– le plan stratégique de la commission scolaire;

– l’affectation et l’utilisation des écoles et des centres de formation sur le territoire;

– la répartition équitable des ressources humaines, matérielles et financières entre les écoles et les centres de formation;

– la politique de transport scolaire (incluant la tarification et les distances de marche);

– l’offre de cours d’été et la tarification qui y est liée;

– l’attribution de contrats de services professionnels (en architecture ou en ingénierie, par exemple) ou encore de contrats de services d’hygiène et salubrité;

– les orientations budgétaires et les dépenses à autoriser;

– la Politique sur les services de garde en milieu scolaire;

– l’affiliation avec des organismes nationaux ou internationaux (ex : Organisation du Baccalauréat International) ou la désaffiliation de ceux-ci;

– la tarification pour la location de locaux ou d’espaces à des organismes municipaux ou communautaires;

– les projets sociaux visant à lutter contre le décrochage scolaire ou la violence et l’intimidation.

(Extrait : http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/gouvernance/elections-scolaires-2014/role-des-commissaires-scolaires/)

En tant qu’électeurs, vous avez un pouvoir de choix sur vos représentants et élus. Choisir, c’est décider qui vous représentera, ne pas choisir, c’est subir…

Par Boubaker Mesbah (candidat autorisé à l’élection scolaire, Circonscription # 7 à Montréal-Nord)

