Déferlante raciste aux États-Unis

Agressions de femmes musulmanes, croix gammées et autres actes racistes en hausse de 30%

Depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle, les actes racistes sont en hausse aux États-Unis. Derniers exemples en date: deux femmes, dont une policière, ont été agressées lors de deux incidents distincts à New York parce qu’elles étaient musulmanes, et des croix gammées ont été repérées dans le métro.

Au sud-ouest du quartier de Brooklyn, l’officier de police Amal Elsokary a été apostrophée par un homme qui l’a menacée de lui couper la gorge et l’a traitée de “pute d’ISIS”, l’une des appellations du groupe djihadiste État islamique.

Traitée de “terroriste”

L’homme a été interpellé, a indiqué la police de New York. Il a été inculpé notamment de délit à caractère raciste ou visant une religion, et placé en détention, selon Eric Gonzalez, procureur de Brooklyn. “Amal Elsokary est l’une des 900 musulmans américains de la police de New York qui nous protègent. Soyons aux côtés de sa famille”, a tweeté le maire de New York, Bill de Blasio au sujet de l’incident.

Deux jours plus tard, une employée de la régie des transports de New York qui se rendait sur son lieu de travail a été agressée par un homme qui l’a traitée de “terroriste”, avant de la pousser dans les escaliers, occasionnant des blessures à une cheville et un genou. La police de New York a ouvert une enquête qui n’a, pour l’instant, pas permis d’identifier le suspect, a indiqué une porte-parole.

Actes racistes en hausse d’un tiers

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a indiqué pour sa part que des croix gammées avaient été retrouvées dans une rame du métro. Il a évoqué une “vague” d’événements à caractère raciste ou visant une religion dans le réseau de transports de New York depuis le scrutin présidentiel.

La semaine précédente, des tracts du Ku Klux Klan ont été distribués dans deux gares situées à Long Island, a rappelé le gouverneur dans un communiqué. “New York continuera à donner l’exemple à notre pays, en protégeant la diversité et nos différences, en s’en prenant au sectarisme et à la haine partout où ils se trouvent”, a assuré M. Cuomo.

Le chef de la police de New York, James O’Neill, a indiqué récemment que les actes racistes étaient en hausse de près d’un tiers depuis le début de l’année dans la ville.

Atlas.Mtl