Nidal Ibourk lance le vidéoclip de sa nouvelle chanson “Jannat Al Aoutane”

La chanteuse Nidal Ibourk vient de finaliser le vidéoclip de sa nouvelle chanson “Jannat Al Aoutane”. La chanson a été composée par le célèbre artiste marocain Nouamane Lahlou. Cette collaboration entre Nidal et Nouamane vient après leur passage à l’émission Taghrida.

La sortie du clip a coïncidéra avec les célébrations du 41ème anniversaire de la marche verte, le 6 novembre 2016.

La participation de Nidal en 2014 à la très populaire émission libanaise “The Voice” arabe diffusée sur la chaîne MBC la propulse dans l’industrie de la chanson. Depuis, elle enchaîne les concerts tout autant dans le monde arabe qu’en Amérique du Nord.

Profitant de sa tournée aux États-Unis en mois d’octobre dernier, Nidal a pu tourner des séquences du clip à New York. De retour à Montréal, elle termine le tournage à Dar Al Maghrib.

“Jannat Al Aoutane” est une chanson patriotique, hymne au Maroc et aux Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), elle raconte leur nostalgie et leur amour inconditionnel envers le pays malgré le dépaysement et la distance.

Produit par Bahija Soussi et Samuel Gagnon de la société de production Objectif 9. Il s’agit de leur deuxième collaboration avec Nidal, eux qui ont également produit le clip de la chanson “Lmadi” en mars dernier.

Le vidéoclip a été produit grâce au support de Shdow Security.

Nidal offrira une performance le 19 novembre à Dar Al Maghrib pour participer aux festivités organisées à l’occasion de la Marche Verte et de la fête de l’Indépendance du Maroc.

Atlas.Mtl