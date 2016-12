Célébration du 41ème anniversaire de la Marche verte et du 61ème anniversaire de l’Indépendance du Maroc

Toronto, 20 nov. 2016 – La communauté marocaine établie à Toronto a célébré dimanche, dans une ambiance de fierté et de patriotisme, le 41ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et le 61ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, deux événements majeurs dans l’histoire contemporaine du Royaume, en présence de centaines de membres de la diaspora marocaine et de personnalités et dignitaires canadiens et étrangers.

Cette journée de célébration organisée à l’initiative par l’Association Marocaine de Toronto (AMDT) en partenariat avec les Associations et Organismes marocains à Toronto se veut, pour la communauté expatriée, une occasion de commémorer avec toute indépendance, solidairement et avec fierté, l’histoire, les traditions et l’attachement à notre patrie mère, le Maroc

Le point d’orgue de cette journée commémorative a été la grande cérémonie de levée du drapeau marocain sur l’esplanade de l’Hôtel de ville- North York Civic centre de la «Ville Reine», qui s’est déroulée en présence notamment du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume du Maroc au Canada, Mr. Abdellah LKAHYA; du Membre du Parlement Canadian, Dr. Michael LEVITT; du Membre du Parlement Provincial, Madame Gila MARTOW; du Dr. Ahmed Bourini, Vice-Consul General des Émirats Arabe Unis, de Mr Mohammed BRIHMI, Juge de Paie et les Présidents des Associations, des entreprises partenaires et les Institutions gouvernementales et non gouvernementales.

En marge de cette célébration, plusieurs personnalités et membres de la diaspora marocaine ont tenu à souligner, sur un ton unanime, leur fierté et leur attachement au Royaume dans un cadre convivial d’échange et de partage entre l’ensemble des Marocains du Canada, d’une part, et entre les Marocains et les Canadiens d’autre part.

Nous tenons à remercier la communauté Marocaine du Grand Toronto pour leur effort et leur engagement au succès de cet évènement, aussi nous tenons à remercier nos partenaires, nos sponsors, la mairie de la ville de Toronto et la Police de Toronto pour leur soutien.

